Bologna, altri quattro arresti nei supermercati per l’operazione “Spesa sicura”

di Luca Venturino 13 Dicembre 2021

L’operazione “Spesa sicura”, coordinata dalla Squadra mobile di Bologna, ha portato all’arresto di quattro nuove persone colpevoli di aver commesso una serie di furti ai danni dei clienti di alcuni supermercati o centri commerciali locali.

Il modus operandi era, a grandi linee, quasi sempre lo stesso: i malintenzionati attendevano che la vittima si allontanasse dalla macchina per riportare il carrello vuoto agli stalli appositi, e rubavano la borsa o il portafoglio lasciato in auto. In altri casi foravano una ruota della macchina e, mentre veniva sostituita, riuscivano a intrufolarsi nell’abitacolo per sottrare i borselli sui sedili: gesti non privi di una certa destrezza, che fanno presagire che i ladri in questione fossero di fatto degli specialisti che non solo si limitavano a impossessarsi dei contanti, ma erano anche soliti usare i bancomat rubati per razziare i conti correnti delle vittime.

Salgono a 24 in tutto le persone denunciate dagli agenti delle forze dell’ordine per colpi di questo tipo, da aprile a oggi: oltre ai 4 di cui sopra vanno aggiunti altri 4 arresti in flagranza di reato di qualche mese fa e 16 denunce a piede libero.