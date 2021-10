Bologna Award, consegnati i premi agli studiosi della sostenibilità agroalimentare

di Luca Venturino 19 Ottobre 2021

Ideato e promosso dal Centro Agroalimentare di Bologna in sinergia con Fondazione FICO, il Premio Internazionale per la sostenibilità agroalimentare Bologna Award ha riconosciuto il valore degli studiosi e dei divulgatori che più si sono distinti nel settore. Il tema dell’edizione, tenutasi in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, era la resilienza dell’agricoltura e le strategie di lotta ai cambiamenti climatici.

La Giuria, guidata dall’agroeconomista Andrea Segrè, ha infatti premiato coloro che meglio incarnavano l’espressione della ricerca avanzata a livello mondiale in questo specifico tema; e cioè Lea Nicita, Global Research Fellow presso Yale University – School of the Environment, che ha saputo evidenziare tramite le sue ricerche il valore intrinseco della biodiversità per la produzione alimentare, e Alessandro Matese, coordinatore dell’Istituto per la Bio-economia del CNR, che ha impiegato le tecnologie dell’agricoltura digitale e di precisione al servizio dell’uso razionale della risorsa idrica.

Nel pieno rispetto dello spirito dell’iniziativa, il Bologna Award prevede che i vincitori, sin dal momento dell’accettazione, si impegnino a donare il valore del premio in favore di progetti, ricerche e iniziative nel settore della sostenibilità ambientale, cosicché da creare un vero e proprio circolo virtuoso nell’ambito dell’innovazione agroalimentare.