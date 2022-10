Bologna, droga e clienti costantemente ubriachi: bar chiuso per 15 giorni

Un bar in zona San Donato, Bologna, è stato chiuso per 15 giorni a causa di spaccio e risse tra i suoi clienti.

di Luca Venturino 11 Ottobre 2022

Spaccio e assunzione di droga, risse tra clienti palesemente ubriachi e schiamazzi fino a tarda notte erano di fatto la normalità in un bar di via Magazzari, in piena zona San Donato in quel di Bologna. L’esercizio commerciale, di fatto segnalato da buona parte dei cittadini residenti nelle palazzine limitrofe all’attenzione degli agenti delle forze dell’ordine, è stato teatro di numerosi controlli da parte degli agenti di Polizia locale, che a più riprese hanno potuto verificare la presenza massiccia di pregiudicati, criminali e spacciatori tra i clienti, oltre a un’atmosfera tutt’altro che accogliente.

In una manciata di occasioni, per di più, il personale in divisa ha potuto identificare alcuni clienti in possesso di cocaina: in questo contesto sono state particolarmente utili le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza installate all’interno del locale e nelle sue immediate zone limitrofe, che di fatto hanno fornito le prove sullo scambio di stupefacenti tra più soggetti. Numerose anche le segnalazioni di risse tra clienti pesantemente ubriachi, che in certi casi finivano addirittura per aggredire o intimidire i cittadini – il tutto condito dal fatto che agli stessi avventori venivano serviti alcolici nonostante fossero già manifestamente alterati.

I rapporti degli agenti delle forze dell’ordine sono pertanto stati esaminati dal Questore locale, che ha ritenuto opportuno notificare ai titolari del bar un provvedimento di sospensione delle autorizzazioni al pubblico esercizio per 15 giorni.