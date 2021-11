Bologna, Hamerica’s apre insieme a Heura il primo ristorante 100% plant based

di Luca Venturino 11 Novembre 2021

Hamerica’s si prepara ad aprire a Bologna il primo ristorante in Italia 100% plant based grazie alla collaborazione con Heura Foods, che sostituirà appunto tutte le materie prime animali con quelle vegetali. Il locale, che si declinerà su uno spazio di 250 metri quadri con più di 80 posti a sedere, sarà in via Zamboni, nel pieno del centro storico.

L’offerta proposta dal menù può annoverare ben nove tipi differenti di hamburger, tacos, burritos, ceasar salad e anche nuggets; tutti piatti interpretati secondo il pollo vegetale di Heura e dunque proposti secondo uno stile sano e con basso impatto ambientale, ma che tuttavia non rinuncia alle sacrosante pretese del palato; uno stile che sposa le tendenze sempre più in voga tra i consumatori.

Innovazione, qualità e sostenibilità: questi i pilastri a cui Hamerica’s ha deciso di affidarsi, ora ancora più facilmente perseguibili con il rapporto di esclusiva con gli ingredienti di Heura. “Con il nuovo locale di Hamerica’s e la partnership che vede i nostri prodotti nei suoi nuovi menù vogliamo dimostrare anche ai più scettici che mangiare in maniera sana, preservando l’ambiente non vuol dire rinunciare al gusto”, ha commentato Marc Coloma, co-fondatore e Ceo di Heura. “Siamo certi che chi entrerà in via Zamboni 56 e assaggerà la nostra carne vegetale concorderà con quanto dico, perché siamo la carne del XXI secolo”.