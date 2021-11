Bologna: i bar che aderiscono al caffè sospeso per la ricerca scientifica

di Luca Venturino 11 Novembre 2021

L’iniziativa “Un caffé sospeso per la ricerca”, lanciata da Essse Caffè a sostegno del progetto dedicato all’oncologia femminile “Pink is Good”, approda anche a Bologna: fino al 25 di novembre, nei bar aderenti, chi vorrà potrà donare l’equivalente di una tazzina di caffè alla comunità scientifica e sostenere la lotta contro i tumori tipicamente femminili.

L’iniziativa prende il nome dalla tradizione partenopea, dove chi si reca al bar per una consumazione paghi un caffè in più in modo che rimanga a disposizione dei meno abbienti, che non possono permetterselo. E proprio in questo spirito di generosità e solidarietà, il caffè offerto in questo casto contribuirà al finanziamento del lavoro dei ricercatori scientifici impegnati nella lotta contro i tumori al seno, all’utero e alle ovaie.

Al cliente verrà inoltre dato in cambio un gettone in plastica della misura di un euro, l’ideale da inserire nel carrello del supermercato. Di seguito la lista dei bar nella città di Bologna che hanno deciso di aderire all’iniziativa: