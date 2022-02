Bologna, il titolare di un pub viene citato dalla Procura per diffamazione

di Luca Venturino 18 Febbraio 2022

Mattia Florulli, titolare dell’Halloween Pub di Bologna, è stato citato a giudizio dalla Procura con l’accusa di diffamazione aggravata ai danni del questore Gianfranco Bernabei: pare infatti che Florulli, nel corso di una manifestazione contro le restrizioni anti Covid risalente al 22 maggio 2021, ne abbia offeso pubblicamente la reputazione.

Si potrebbe ipotizzare che ciò che aveva avvelenato il dente a Florulli fosse il sequestro del suo locale nei primi mesi dell’anno per “reiterate violazioni delle norme di contenimento della pandemia”: salito sul palco nel corso della protesta sopracitata, il titolare si sarebbe rivolto direttamente al questore con alcune parole offensive. “E proprio per questo non abbiamo dato retta al Questore che ci ha detto con le mani in mano, dai stringiamo i denti, mangiate un po’ di riso in bianco… il riso bianco te lo mangi tu” aveva commentato, concludendo l’intervento con un insulto. Il processo è fissato per febbraio 2023.