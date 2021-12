Bologna, incendio doloso in un bar del centro storico

di Luca Venturino 14 Dicembre 2021

Verso l’una di notte di lunedì 13 dicembre un passante ha segnalato alle forze dell’ordine un incendio che stava divorando il dehor del bar Valentino, nel cuore del centro storico di Bologna, a pochi passi dalla Questura. Lo stesso (provvidenziale) passante ha poi riferito agli agenti di aver notato un uomo aggirarsi nei paraggi in maniera sospetta.

Un poliziotto è riuscito a fermare l’uomo (che nel frattempo stava tentando di scappare) e ad allertare le volanti che erano giunte sul posto. Si trattava di un ragazzo di 21 anni trovato in possesso di un coltello serramanico e di uno multiuso, oltre all’accendino che ha utilizzato per appiccare il fuoco; era inoltre ubriaco (che non vogliamo mica farci mancare niente) e pregiudicato per aver commesso in precedenza reati simili.