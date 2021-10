Bologna: Malto Beer Expo torna dal 4 al 6 febbraio

di Luca Venturino 15 Ottobre 2021

È stata confermata l’attesissima seconda edizione di Malto Beer Expo, che torna negli spazi dell’Unipol Arena di Bologna dal 4 al 6 febbraio 2022. Un appuntamento di tre giorni che, grazie al sold out degli spazi espositivi e le migliaia di partecipanti attesi, si pone come obiettivo l’essere un punto di riferimento per la ripresa non solo del settore fieristico alimentare, ma degli eventi in generale.

L’edizione 2022 porta con sé alcune novità come l’introduzione di nuovo allestimento che, rispetto all’edizione scorsa, permetterà di raddoppiare il numero di birre artigianali e birrifici partecipanti, e l’introduzione di una nuova app realizzata in collaborazione con Yhop che permetterà ai visitatori di seguire gli aggiornamenti della manifestazione in tempo reale. Nel corso dei tre giorni avrà luogo anche il Beer Pop Award, concorso che eleggerà la birra regina dell’evento, scelta proprio dai visitatori che potranno esprimere la loro preferenza attraverso l’app citata in precedenza.

Dalle ore 14:30 alle 19 Malto Beer Expo darà l’opportunità di partecipare o assistere a Masterclass, Show Cooking, tour degustativi e ad alcune classi di Beer Tasting intensive, della durata di 8h, che permetteranno di ricevere alla fine del corso un diploma di Beer Taster. Inoltre, tutti i biglietti e gli abbonamenti acquistati in precedenza per gli appuntamenti di aprile 2020, ottobre 2020 e marzo 2021 rimangono validi: più precisamente, i ticket per venerdì 3 aprile 2020/venerdì 2 ottobre 2020/venerdì 19 marzo 2021 saranno validi per venerdì 4 febbraio 2022; quelli acquistati per sabato 4 aprile 2020/sabato 3 ottobre 2020/sabato 20 marzo 2021 saranno validi per sabato 5 febbraio 2022 e i biglietti per domenica 5 aprile 2020/domenica 4 ottobre 2020/domenica 21 marzo 2021 saranno validi per domenica 6 febbraio 2022.