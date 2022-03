Bologna, muore soffocata da un bombolone al bar

Una donna di 66 anni è mancata dopo essere stata colta da una crisi respiratoria mentre mangiava un bombolone in un bar di Bologna.

di Luca Venturino 3 Marzo 2022

Un’innocua pausa al bar è terminata in tragedia per una donna di 66 anni di Bologna: la signora aveva ordinato un bombolone e lo stava mangiando quando viene colta da un’improvvisa crisi di tosse. Il barista e i clienti presenti all’interno del locale provano a intervenire mentre lei si accascia a terra, ma purtroppo non c’è nulla da fare.

Qualcuno, nello spavento generale, si premura di avvertire i soccorsi. Dopo una manciata di minuti gli operatori sanitari del 118 giungono sul posto, ma tutto ciò che possono fare è constatare che la signora è già mancata. L’ipotesi più acclamata è che la 66enne sia stata colta da un malore mentre mangiava il bombolone, portando così a una crisi respiratoria e a perdere i sensi.