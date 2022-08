Bologna: muore soffocato al ristorante per un boccone di carne

di Manuela 23 Agosto 2022

Un brutto fatto di cronaca arriva da Bologna: qui il cliente di un ristorante è morto soffocato a causa di un boccone di carne che gli era andato di traverso.

Il cliente, un uomo di 41 anni ipovedente, è deceduto domenica sera intorno alle 22. Insieme a un amico si era recato a mangiare in un ristorante sito in via dell’Arcoveggio a Bologna. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti l’uomo, proprio a causa dei suoi problemi alla vista, aveva chiesto che la bistecca che aveva ordinato gli fosse servita già tagliata.

E così è stato, ma forse un boccone era più grande di quanto previsto ed ecco che gli è andato di traverso, causandone il soffocamento. Le altre persone presenti nel locale hanno provato ad aiutare l’uomo, mentre nel frattempo qualcun altro chiamava il 118. Ma non c’è stato niente da fare: le persone intervenute non sono riuscite a fargli espellere quel boccone di carne. E neanche il personale del 118 è riuscito a rianimarlo: appena arrivati, vista la gravità della situazione, hanno subito provveduto a effettuare le manovre di rianimazione del caso, ma non c’è stato niente da fare.

Sulla vicenda il pm ha deciso di aprire un fascicolo: al termine dell’autopsia si potrà stabilire quale sia stata la causa della morte esatta.

Purtroppo queste cose a volte accadono: anche a Salerno una donna aveva rischiato di soffocare al ristorante, ma era stata salvata dalla manovra di Heimlich.