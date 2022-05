Bologna, rubano alcolici al supermercato e poi festeggiano al parco: nei guai 4 minorenni

di Luca Venturino 2 Maggio 2022

Un gruppetto di quattro ragazzi minorenni, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, sono stati identificati dai Carabinieri di Bologna come responsabili per una serie di furti di alcolici in un supermercato cittadino. Tutto ebbe inizio con la denuncia da parte di alcuni dipendenti del supermercato in questione, che avevano notato come qualcuno avesse scavalcato la recinzione del magazzino del punto vendita per rubare una cassa di birra. Passa qualche giorno, ed ecco che numerosi cittadini segnalano invece la presenza di numerose bottiglie e vetri rotti in un parco nella zona limitrofa.

Inutile sottolineare come i due casi sembrano decisamente collegati l’uno con l’altro. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno fatto due più due e, una volta esaminate le immagini registrate dalle videocamere di sicurezza installate all’interno del supermercato e nelle zone adiacenti, sono riusciti ricostruire l’accaduto e a individuare i responsabili. Come accennato, si tratta di quattro ragazzini minorenni che, dopo aver rubato la cassa di birra, si sono spostati in un parco cittadino per festeggiare il colpo, lasciando di fatto numerosi cocci di vetro presso un’area giochi per bambini. Dopo qualche ora, i ragazzi sono poi tornati allo stesso supermercato – questa volta passando dall’ingresso principale – per rubare una bottiglia di superalcolici, urtando nel corso della fuga una cliente anziana. Al momento, tutti e quattro si trovano a fare i conti con una denuncia per furto emessa dai Carabinieri della Stazione di San Matteo della Decima.