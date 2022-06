Bologna, scarafaggi nei depositi e cibo scaduto: chiusi sei ristoranti

di Luca Venturino 13 Giugno 2022

Negli ultimi giorni i Carabinieri del Nas sono stati impegnati in una serie di controlli in ambito igienico e sanitario nei ristoranti, bar, negozi e altri esercizi commerciali attivi nell’ambito della ristorazione o dei servizi in provincia di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena. Le ispezioni hanno portato alla luce numerose irregolarità nell’ambito della sicurezza alimentare, che di fatto spaziano dalla presenza di scarafaggi e altri insetti infestanti nei cosiddetti depositi alimentari fino a coperti abusivi e cibo scaduto o privo delle informazioni circa la tracciabilità.

Andiamo però con ordine: nel territorio del comune di Bologna gli agenti delle forze dell’ordine hanno disposto la sospensione di licenza di sei ristoranti e negozi. Nello specifico, sono stati individuati prodotti ittici somministrati ai clienti senza essere stati sottoposti al previsto abbattimento termico e invasioni di scarafaggi negli ambienti contrassegnati come deposito alimentare. In due situazioni i militari hanno scoperto che il cosiddetto “deposito” consisteva in realtà in un semplice garage, del tutto sconosciuto alle autorità sanitarie; mentre in seguito alle ispezioni in una azienda di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari sono state trovate oltre 5 tonnellate di cibo scaduto. In un negozio di prodotti tipici, infine, è stata riscontrata la presenza di tavolini abusivi che permettevano una trentina di coperti.

Complessivamente la sospensione delle attività ha coinvolto dodici esercizi con un valore complessivo di 2 milioni di euro; mentre i prodotti alimentari sequestrati ammontano a circa ottomila chilogrammi per un valore totale di più di 100 mila euro. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per circa 75 mila euro.