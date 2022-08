Bologna, si rifiuta di servire l’ennesima birra: barista preso a calci e pugni

di Luca Venturino 23 Agosto 2022

Il buon barista è anche quello che, dopo aver notato che hai terminato la benzina per la serata, si rifiuta di servirti ancora da bere. Un ragazzo di 22 anni, residente in quel di Monghidoro, comune nella città metropolitana di Bologna, non condivide tuttavia quest’idea: il giovane, infatti, è stato arrestato dagli agenti delle forze dell’ordine dopo aver aggredito il gestore di un bar, colpevole per l’appunto di non avergli versato l’ennesima birra. Il ventenne, come potrete immaginare, era già abbondantemente in preda ai fumi dell’alcol: infastidito dalla resistenza del barista prima ha tentato di convincerlo insistendo, poi ha ricorso alla minacce e infine, vedendo che nemmeno queste provocavano l’effetto sperato, ha deciso di aggredirlo con calci e pugni.

Alcuni presenti, evidentemente allarmati dal comportamento del giovane, avevano nel frattempo provveduto a contattare gli agenti delle forze dell’ordine: al loro arrivo di Carabinieri hanno prima tentato di calmare il ragazzo, senza tuttavia ottenere alcun successo. Il ragazzo non si è placato nemmeno quanto i militari dell’Arma hanno estratto il taser, intimandogli di calmarsi: infuriato, il nostro protagonista ha continuato a urlare frasi sconnesse e a minacciare perfino gli stessi agenti.

Agenti che, infine, hanno fatto ricorso allo spray urticante per riuscire a immobilizzarlo. Pur incatenato il ragazzo non si è comunque calmato, e ha continuato a sputare frasi di minaccia nei confronti delle uniformi. Una volta terminati gli accertamenti del caso, il giovane è stato poi portato via a bordo della gazzella.