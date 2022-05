Bologna, tenta di sfondare la vetrata di un bar in retromarcia

di Luca Venturino 4 Maggio 2022

Capita, di tanto in tanto, che un tentativo di rapina o scassinamento venga fermato dall’intervento di qualche passante che, evidentemente allertato dall’armeggiare dei malintenzionati, avvisa gli agenti delle forze dell’ordine locali affinché questi intervengano per acciuffare i banditi. Va detto, però, che per raccontare quanto successo al bar Java di viale della Repubblica, a Bologna, il termine “armeggiare” non fa onore ai tentativi del ladruncolo di turno. I tentativi dell’uomo in questione, infatti, avranno sicuramente fatto ben più rumore di quanto potreste immaginare con un semplice “armeggiare”.

Sì, tentativi al plurale perché di fatto il ladro, un 38enne a bordo di una Fiat Uno, ha prima tentato di spaccare la vetrata del bar in questione sfondandola in retromarcia e poi, non avendo avuto alcun successo, è sceso dal veicolo e ha tentato di completare il lavoro con la mazza e il martello che portava nel bagagliaio. Come abbiamo accennato, però, un passante ha sentito il trambusto e ha allertato i Carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno trovato il 38enne in questione ancora intento a tentare di farsi strada all’interno del bar attraverso la vetrata. Ora il nostro Arsenio Lupin si troverà a dover rispondere di di tentato furto aggravato e, probabilmente, anche di furto di auto.