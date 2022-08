Bologna, troppe segnalazioni per rissa negli ultimi mesi: chiuso un locale in via Alfieri Maserati

Un locale in via Alfieri Maserati, Bologna, è stato chiuso dalla questura a causa dell'alto numero di risse.

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

Troppe risse in troppo poco tempo: la più recente, segnalata da alcuni cittadini di Bologna, è scoppiata nella notte del 21 agosto in seguito a una manifestazione musicale, e di fatto è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. Protagonista della vicenda è un locale di via Alfieri Maserati, a nord del centro cittadino: secondo quanto ricostruito dagli stessi agenti delle forze dell’ordine intervenuti per sedare la rissa, la violenza sarebbe scoppiata in seguito a una semplice lite in strada, nei pressi dell’uscita dello stesso locale.

Come accennato, l’attività in questione non era certo estranea a episodi del genere: nel solo mese di luglio i militari del corpo di Polizia locale avevano ricevuto almeno altre due segnalazioni di liti, violenza e altri momenti di tensione, tutti scaturiti in occasione di altri eventi musicali. Nel primo caso l’intervento degli agenti constatò la presenza di un soggetto che sosteneva di essere stato aggredito da altri individui, che si erano tuttavia prontamente allontanati al momento dell’arrivo dei poliziotti; mentre in un altro episodio il personale delle volanti è stato chiamato a intervenire per una colluttazione tra un soggetto che aveva appena asportato il cellulare ad una cliente ed una persona intervenuta a difesa della vittima del furto.

Il locale, di conseguenza, è stato classificato come potenziale fonte di pericolo per la sicurezza degli avventori: una volta notificata dei rapporti dei militari, la Questore ha pertanto deciso di disporre la sospensione delle autorizzazioni per cinque giorni.