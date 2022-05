Bologna, vende cocktail alcolici ai minorenni: chiuso locale del centro

di Luca Venturino 26 Maggio 2022

Chiuso per quindici giorni l’El Capo di via Parigi, a Bologna, per aver servito un cocktail alcolico a un cliente palesemente minorenne. Il provvedimento è scattato dopo una serie di controlli effettuati dagli agenti delle forze dell’ordine nella serata di domenica 22 maggio: più precisamente, alcuni vigili urbani in borghese, impegnati nelle attività di supervisione e controllo di routine della movida del centro cittadino, avevano notato un ragazzo di giovanissima età dirigersi al bancone del locale in questione e ottenere senza alcun problema un alcolico.

A questo punto gli agenti sono immediatamente entrati in azione prima identificando il giovanissimo, certificando così la minore età, e poi procedendo con una serie di controlli al locale scoprendo come il personale non si preoccupasse minimamente del controllo per i minori all’assunzione di bevande alcoliche. Come abbiamo accennato in apertura, gli agenti hanno infine presentato al locale un conto piuttosto salato: sospensione della licenza per quindici giorni, secondo quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza. A disporre la misura in questione è stata il questore Isabella Fusiello.