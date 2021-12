Bologna, vendevano tortellini ripieni di cocaina: 3 arresti

di Luca Venturino 21 Dicembre 2021

Tortellini bolognesi con la sorpresa all’interno: era lo stratagemma utilizzato da tre spacciatori di Bologna, che impacchettavano all’interno di confezioni simili all’iconico piatto della tradizione emiliana della cocaina. In tutto, i tre complici avevano prodotto ben due etti.

A scoprirli, tuttavia, non è stato qualcuno che ha provato a cuocerli e si è accorto che qualcosa non andava, ma gli investigatori della squadra mobile di Bologna in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei vicini, diffidenti del viavai dell’appartamento dove i tre conducevano i propri affari. Nel “covo” della banda, formata da una coppia di origine campana e da un bolognese 34enne, gli agenti delle forze dell’ordine hanno trovato un totale di circa 220 grammi di cocaina e un migliaio di euro in contanti: i tre spacciatori sono stati dunque arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da apprezzare, però, la fantasia.