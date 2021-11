Bolzano: controllo al ristorante, fuga dei camerieri senza Green Pass

di Valentina Dirindin 20 Novembre 2021

Cosa succede se in un ristorante arrivano i carabinieri e i camerieri sono senza il regolare Green Pass, necessario per lavorare? Succede che si danno a una rocambolesca fuga, come è successo in un ristorante di Bressanone, in provincia di Bolzano. I carabinieri stavano effettuando un normale controllo nel locale, ma i due dipendenti che stavano lavorando in quel momento non avevano i documenti in regola secondo le normative anti Covid, e sono scappati dalla porta sul retro non appena si sono resi conto dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Ma non è bastato a evitare la multa: i carabinieri hanno infatti sanzionato entrambi – e il titolare – per un importo di 400 euro ciascuno, per omesso controllo del Green Pass. Ma non è stata l’unica violazione che hanno riscontrato i militari durante il loro controllo: sono state infatti rilevate anche violazioni delle norme per l’Haccp e sono stati trovati alcuni cibi scaduti.

Negli ultimi tre giorni i carabinieri della provincia di Bolzano hanno – su tutto il territorio provinciale – controllato mediamente ogni giorno 170 esercizi commerciali circa e 590 persone circa. Sono state contestate solamente quattro violazioni alle norme Covid (di cui questa è quella più plateale), fanno sapere le forze dell’ordine locali.