Bomaki apre il terzo punto vendita a Torino, con un nuovo format

di Valentina Dirindin 19 Aprile 2023

Bomaki, l’uramakeria nippo-brasiliana nata a Milano nel 2013, apre il suo terzo punto vendita a Torino, presso il centro commerciale Le Gru, con il nuovo format Bomaki Rápido. Il brand ideato da Giuseppe Grasso, che propone un sushi fusion con ispirazioni sudamericane, ha esordito a novembre 2022 con Bomaki Rápido, un concept pensato appositamente per i centri commerciali. In questa nuova proposta, le ricette di roll ideate dallo chef Jeric Bautista si allargano a un pubblico ancora più ampio, in una formula più smart e veloce. Il progetto punta ad ingaggiare un’audience sempre più ampia che includa anche la “Gen Z” – in un’ottica di consumo veloce – sia in loco che tramite take away e delivery.

Il nuovo locale torinese

Quello torinese presso Le Gru è il tredicesimo punto vendita del brand, attivo per lo più su Milano e con un locale anche a Roma. A Torino Bomaki era già presente ai Murazzi e in via Cesare Battisti, in centro città. Ora arriva questo terzo ristorante in versione “rapida”, con un menu che comprende gli uramaki roll che hanno reso famoso il brand in otto differenti e nuove combinazioni, una selezione di burrito in stile jap con crepes di soia a base di pesce, pollo, picanha brasiliana e veggy, infine, i tacos con sfoglie di grano ripiene di pollo impanato o picanha brasiliana.

“Per Bomaki Rápido ho creato un menu esclusivo, che seleziona dalle ricette che hanno riscosso più successo nei ristoranti Bomaki, gli ingredienti fondamentali per dare vita a nuovi uramaki, burrito e tacos garantendo la stessa esperienza di gusto ma con un tocco di novità.” commenta così lo Chef di Bomaki Jeric Bautista.

Bomaki Rápido “Le Gru” sarà aperto da lunedi alla domenica, offrendo consumazione in loco, servizio di take away, disponibile anche su prenotazione sul sito www.bomaki.it/.