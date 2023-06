Bonomelli lancia quattro integratori botanici pronti da bere

di Luca Venturino 16 Giugno 2023

Che nel corso degli ultimi anni, tra gli integratori e gli italiani, si sia venuto a creare un legame “speciale” non è certo una novità per i nostri lettori: una settimana fa circa vi raccontammo di come, di fatto, più di 30 milioni degli abitanti del nostro caro e vecchio Stivale faccia regolarmente uso di tali prodotti, con il Bel Paese che vanta la medaglia d’oro in Europa davanti a Germania, Francia e Spagna. Un boom che è sintomo di una sempre maggiore consapevolezza per quanto riguarda l’attenzione alla salute e il benessere, e che di fatto rappresenta una ghiotta – anzi, numeri alla mano ghiottissima – fetta di mercato; tanto da attirare importanti aziende a fare il loro debutto: si tratta di Bonomelli, che ha appena lanciato quattro integratori botanici a base di ingredienti naturali, tascabili e pronti da bere.

Bonomelli fa il suo debutto nel settore degli integratori: tutti i dettagli

In apertura di articolo abbiamo fatto un gran parlare del ruolo sempre più prominente degli integratori nel panorama dietetico degli italiani: come accennato, per più di sette italiani su dieci si dedicano molto alla cura della propria salute e quasi uno su due (il 46%, a essere precisi) presta grande attenzione al cibo salutare (Gfk Feeling Food 2023). In un contesto del genere, il debutto di Bonomelli in questa particolare fetta di mercato giunge a intercettare efficacemente una richiesta sempre più importante.

Gli integratori Bonomelli si dividono in quattro tipologie – Sleep con melatonina, tiglio, escolzia e passiflora che contribuisce al relax e sonno; Digestive con calcio, anice verde, finocchio e zenzero che favoriscono la digestione; Vitality con vitamina B6, zafferano guaranà e te matcha che sono tonici per la stanchezza fisica e mentale; Immunity con zinco, altea, echinacea e reishi che contribuiscono alle difese naturali dell’organismo – e si distinguono per essere tascabili e pronti al consumo, senza avere il bisogno di dovere aggiungere dell’acqua.

“Negli ultimi anni i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità e al benessere” ha commentato Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director Food di Gruppo Montenegro, società madre di Bonomelli. “E in linea con questi nuovi bisogni gli Integratori Botanici Bonomelli rappresentano una proposta innovativa che unisce funzionalità, naturalità e praticità. Sono infatti a base di ingredienti botanici, ma in formato liquido e in pratici stick da consumare senza necessità d’acqua. Una soluzione innovativa per il mercato e in grado di conciliare l’uso degli integratori con la frenetica vita contemporanea”.