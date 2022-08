Bordeaux, tre giorni di lotta contro un incendio mostruoso: bruciati 6800 ettari

di Luca Venturino 11 Agosto 2022

La regione di Bordeaux è minacciata da un vero e proprio mostro di fuoco – un incendio furioso che sta richiedendo gli sforzi di più di mille vigili del fuoco per essere domato. L’intensità del rogo, esacerbata dalle condizioni di acuta siccità e dal caldo torrido degli ultimi tempi, ha fatto sì che fossero necessari più di tre giorni di lotta senza interruzione: migliaia di persone si sono viste costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, e più di 6800 ettari di foresta sono stati bruciati.

L’incendio in questione è di fatto uno dei tanti scoppiati in tutta Europa in questa torrida estate, ma ciò che ha particolarmente impressionato i vigili del fuoco francesi è stata l’intensità e le dimensioni del rogo: “È un orco” ha commentato alla radio RTL Gregory Allione del corpo dei vigili del fuoco FNSPF “Un vero e proprio mostro”. Dal punto di vista economico ed ecologico si tratta di un danno terribile: l’area è come sfigurata da una enorme bruciatura, che come una cicatrice sfigura la bellezza delle colline locali. Nonostante non siano stati segnalati danni ai vigneti, si teme che la situazione possa peggiorare: la Francia si trova nella morsa della peggiore siccità mai registrata, con una quarta ondata di caldo che si è appena abbattuta sul Paese.