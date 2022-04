Bordighera: l’osteria Magiargé riapre sotto la guida dello chef Piero Bregliano

di Luca Venturino 8 Aprile 2022

Tutto pronto per la riapertura della storica osteria Magiargé di Bordighera Alta, prevista per la serata dell’8 aprile. L’attività è infatti stata rilevata dallo chef Piero Bregliano, già proprietario del ristorante Come a casa di Ospedaletti, in provincia di Imperia, che proporrà una filosofia culinaria legata al territorio e alla stagionalità dei prodotti e dei presidi SlowFood.

L’idea di chef Bregliano è quella di puntare in primis sulla qualità delle materie prime, con i piatti della tradizione ligure che verranno declinati verso nuovo orizzonti di modernità attraverso l’impiego di nuovi metodi sperimentali di cottura o di conservazione. “Il mio desiderio era quello di aprire un nuovo locale in quella zona della città, per questa ragione, per buoni rapporti di vicinato, sono andato a cena in questo ristorante per comunicargli la mia intenzione” ha spiegato chef Bregliano. “In quell’occasione il proprietario, contento del fatto che andassi ad aprire lì perché più professionisti si è in un posto e più è facile concentrare la clientela che apprezza, il giorno dopo mi ha inviato un messaggio nel quale mi diceva ‘Al posto di aprire un’attività nuova perché non prendi il mio locale?'”.