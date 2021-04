Boss delle Cerimonie: Davide Gaetano resta senza lavoro e va in Svizzera

Aveva fatto un appello su Facebook, perché era rimasto senza lavoro: ora Davide Gaetano, storico volto del programma di Real Time “Il Boss delle Cerimonie”, va in Svizzera.

Da lì è arrivata la migliore proposta di lavoro in questo periodo difficile, in cui anche un luogo di tendenza come il “Castello delle Cerimonie” (il ristorante La Sonrisa di Sant’Antonio Abate) ha subito i contraccolpi della crisi. Di quel luogo Davide Gaetano era il caposala, come sa chi seguiva il reality in televisione, ma proprio poco tempo fa aveva reso pubblica la sua volontà di trovare un altro lavoro, scrivendo un post su Facebook “con il cuore in mano”.

“Tutto il settore è stato, a ragione, duramente colpito ed io non voglio mettermi in una posizione di giudizio, non sta a me”, aveva scritto Gaetano sui social. “Allora parlo per me, è arrivato il momento di passare oltre.. Sono alla ricerca di occupazione. Se nel mio ramo sarebbe meglio ma capisco la difficoltà del periodo. Quindi sono disposto a qualsiasi mansione”.

Evidentemente, la sua fama e il suo curriculum qualcosa hanno smosso, anche se non in Italia. Davide Gaetano andrà infatti a tentare la fortuna in Svizzera, dalle parti di Berna, dove a breve aprirà un ristorante di cucina italiana, il “Terra Mia”.

[Fonte: Napoli Today]