Botswana: divieto di importare gli ortaggi per aumentare l’autoproduzione

Il Botswana ha annunciato che non solo non revocherà il divieto di importazione di alcuni ortaggi, ma che, anzi, lo amplierà.

di Manuela 31 Maggio 2022

Il governo del Botswana non ha dubbi: non revocherà il divieto di importazione di alcuni ortaggi, anzi, ha deciso che lo amplierà. E il tutto nell’ottica di aumentare l’autoproduzione.

Attualmente la lista include ben 16 ortaggi, ma entro i prossimi due anni si arricchirà di nuove voci. Fidelis Molao, ministro dell’Agricoltura, ha spiegato che il divieto di importazione entrato in vigore il 1 gennaio è fondamentale non solo per sostenere gli agricoltori, ma anche per promuovere l’indipendenza agricola.

Ogni anno il Botswana spende 9,2 miliardi di sterline per importare il cibo: da qui nasce la necessità di rendere il paese maggiormente autosufficiente, proteggendo e sostenendo gli agricoltori locali.

Il divieto di importazione era stato annunciato nel dicembre del 2021 e il governo aveva pianificato di riesaminarlo ogni due anni. Tuttavia Molao ha specificato che il riesame riguarderà solamente l’ampliamento dell’elenco delle verdure soggette a restrizioni, non la riduzione.

Al momento è vietato importare nel Botswana:

pomodori

carote

barbabietole rosse

patate

cavoli

lattuga

aglio

cipolle

zenzero

curcuma

peperoncini

zucche

angurie

peperoni dolci

farine verdi

erbe

Bloccando le importazioni, ecco che i rivenditori locali sono costretti a procurarsi ortaggi e frutta dagli agricoltori locali. Secondo Molao, il Botswana ha la terra, le capacità e gli agricoltori, ma non il mercato. Ma con questo divieto spera che le cose possano cambiare.