Bra, il Festival della Salsiccia torna dal 9 al 12 dicembre con quattro chef stellati

di Luca Venturino 25 Novembre 2021

BRA’S, il Festival del Buon Gusto e della Salsiccia di Bra, torna con la sua seconda edizione nell’omonima cittadina piemontese dal 9 al 12 dicembre 2021 per una quattro giorni volta a celebrare i prodotti di eccellenza del territorio secondo l’interpretazione degli chef stellati Michelin Massimo Camia (“Massimo Camia” di La Morra), Flavio Costa (“21.9” di Piobesi d’Alba), Walter Ferretto (“Il Cascinale Nuovo” di Isola d’Asti) e Gennaro Esposito (“La Torre del Saracino, Vico Equense – Na).

L’evento si articolerà in primis con due appuntamenti su prenotazione, che apriranno le danze giovedì 9 dicembre alle ore 20:30 con un’affascinante Cena stellata di Gala a otto mani dove gli chef sopracitati definiranno secondo il proprio stile artistico e gastronomico le eccellenze locali come la celeberrima salsiccia di Bra (l’unica prodotta con salsiccia di vitello), il formaggio, il pane e il riso “made in Bra”; per poi ritrovarsi venerdì 10 dicembre per l’appuntamento a tavola con il Bistrot di BRA’S a cura di Massimo Macia e Domenico Pavan. Come vi abbiamo accennato, per questi due appuntamenti la prenotazione è obbligatoria, e i posti saranno dunque limitati.

Il cuore della manifestazione, tuttavia, sarà liberamente aperto al pubblico: nel fine settimana dell’11 e 12 dicembre, infatti, Camia, Ferretto e Costa con le rispettive brigate si esibiranno dal vivo dalla gigante cucina a vista allestita al Movicentro per la preparazione di sei piatti ideati appositamente per il Festival. Nuovamente, la salsiccia di Bra sarà protagonista indiscussa, e verrà declinata dalle sapienti mani degli chef in abbinamenti con riso, verdure, pane e formaggio Bra Dop. I piatti potranno essere gustati al prezzo di 12 euro, ma in alternativa si potrà anche degustare il Tagliere Bra’s (salsiccia di

Bra, formaggio Bra Dop e focaccia di Bra) a 8 euro e assaggiare la focaccia di Bra a 4 euro, il tutto accompagnato dai vini della Banca del Vino di Pollenzo.

Durante questo weekend del Gusto ci sarà anche l’occasione per allargare i propri orizzonti scoprendo e gustando le eccellenze proposte dal nuovo Mercato di BRA’S, lo spazio espositivo e di vendita a cura di Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta.