Brad Pitt: il suo Champagne sarà servito durante la cerimonia degli Oscar

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

Al Dolby Theatre di Hollywood, in occasione della 94esima edizione degli Academy Awards (o, se preferite, gli Oscar), verrà servito lo Champagne di Brad Pitt, il rosé di Chateau Miraval frutto della collaborazione con due famiglie di produttori – i Perrin del Rodano e i Péters dello Champagne.

Le bollicine di Pitt verranno servite non solo nel corso della cerimonia di premiazione, ma anche al Governors Ball, l’afterparty ufficiale, e in altri eventi legati al mondo degli Oscar a Los Angeles, New York e Londra. I candidati, nel frattempo, hanno già potuto assaggiarle il 7 di marzo, nel corso di un pranzo. Tra le bottiglie dell’anno scorso, ricordiamo l’ex e storico sponsor dello Champagne degli Oscar, Piper-Heidsieck, versato da una bottiglia in edizione speciale che si illuminava premendo un pulsante, il Cabernet Sauvignon e lo Chardonnay in bottiglia Gold dell’azienda vinicola californiana di Francis Ford Coppola. A noi, però, la domanda sorge spontanea: cosa ne penserà la sua ex moglie Angelina Jolie?