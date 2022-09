Bra’s, il Festival della Salsiccia di Bra, torna dal 16 al 18 settembre con degli ospiti d’eccezione

Bra's, l’evento che celebra la Salsiccia di Bra e le eccellenze locali, torna in scena dal 16 al 18 settembre.

di Luca Venturino 2 Settembre 2022

Bra’s – Il festival del Buon Gusto: la Salsiccia di Bra, formaggio, pane e riso tornerà in scena dal 16 al 18 settembre 2022: la cornice, come immaginiamo avrete già intuito, sarà proprio la cittadina di Bra, nel cuore del Piemonte meridionale; e più precisamente i portici di corso Garibaldi e corso Cottolengo. Quest’anno, inoltre, le qualità delle eccellenze locali saranno declinate dalle sapienti mani di chef stellati in Cene di Gala, show cooking, mercato delle eccellenze e diversi altri eventi collaterali.

Entrando più nel particolare, il programma prevede nella giornata di venerdì 16 settembre il Gran Galà della Salsiccia di Bra, a cura dello chef due Stelle Michelin Gian Piero Vivalda (Antica Corona Reale di Cervere); mentre sabato 17 e domenica 18 si terrà una due giorni completamente aperta al pubblico, senza dunque necessità di prenotazione, in cui si potrà godere degli show cooking e delle proposte degli chef Giovanni Grasso (La Credenza di San Maurizio Canavese, una Stella Michelin) e Seul Kim Ki (Uri Sapori Condivisi di Roddino), affiancato dagli chef “resident” Vincenzo La Corte (La Bula) e Davide Grimaldi (Tako).

Si tratterà, in altre parole, di un’occasione per assaggiare piatti unici e stellati a un prezzo alla portata di tutti: nella fattispecie delle Cena Stellata prevista per venerdì 16 (ore 20), ad esempio, il costo è di 130 euro a persona. Ricordiamo, però, che la prenotazione è obbligatoria: gli interessati possono chiamare il numero 0172 430185.