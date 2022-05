Brasile, frutta e verdura per neutralizzare il veleno della vipera: la scoperta di uno studio

Uno studio brasiliano ha scoperto come una sostanza ricavabile da frutta e verdura sia in grado di neutralizzare il veleno della vipera.

di Luca Venturino 23 Maggio 2022

Neutralizzare il veleno di uno degli esemplari di vipera più comuni del Sud America… con frutta e verdura? Si tratta della tesi portata avanti da uno studio condotto dal Butantan Institute di San Paolo, Brasile, e poi pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Pharmacology. Piano con l’entusiasmo, però: non significa che per rimediare al morso del serpente in questione basti mangiare una mela (dopotutto è un rettile, mica un dottore). Piuttosto, gli studiosi brasiliani hanno scoperto che una versione modificata del composto rutina, ossia la succinil rutina solubile in acqua, è di fatto in grado di ritardare l’effetto delle tossine sul corpo umano.

Una scoperta tanto più importante se consideriamo che il serpente in questione, il Bothrops jararaca, è responsabile della maggior parte dei circa 26 mila morsi registrati ogni anno nel Paese. Chiaramente il composto indicato dagli studiosi non è un vero e proprio antidoto ma, se integrato con il trattamento standard con il siero apposito, potrebbe offrire una soluzione di emergenza per chi si trova in località remote, dove l’intervento immediato del personale sanitario è virtualmente impossibile. “In questo senso, la rutina servirebbe da adiuvante” ha spiegato a tal proposito Marcelo Santoro, che ha coordinato la ricerca di cui sopra ” non per sostituire il siero, ma per ritardare gli effetti dell’avvelenamento, controllando il sanguinamento e l’infiammazione”.