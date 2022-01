Brescia, Conad acquista 17 supermercati e salva 241 posti di lavoro

di Luca Venturino 27 Gennaio 2022

L’affare è fatto: il gruppo Conad, primo player italiano nel settore della grande distribuzione, ha finalizzato l’acquisto di 17 supermercati (e altri 4 immobili) di L’Alco Spa per un prezzo complessivo di 23, 7 milioni di euro (10,1 milioni per i punti vendita in questione e 13,6 milioni per il resto degli immobili).

L’operazione salva ben 241 posti di lavoro, e contribuisce alla manovra di salvataggio di L’Alco Spa, in debito di circa 137 milioni di euro. L’intera procedura di acquisto ebbe inizio, a onor del vero, a novembre scorso: Conad riuscì a battere sul tempo Italmark e a concretizzare l’acquisizione, ma il trasferimento di proprietà è diventato ufficiale e definitivo solamente nella mattinata di mercoledì 26 gennaio, grazie alla firma del notaio bresciano Francesco Ambrosini. Dei 17 supermercati acquistati, ben 14 si trovano sparsi nella provincia di Brescia: a Barbarano di Salò, Bedizzole, Capriolo, Coccaglio, Cologne, Gambara, Manerba, Marone, Nuvolento, Rezzato, Rovato e Travagliato in provincia, poi in Via Cipro e in Via Vivanti in città. A questo gruppo vanno poi aggiunti i punti vendita di Lovere, Chiuduno (in provincia di Bergamo) e Lodi Vecchio (in provincia di Lodi).