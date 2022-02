Brescia: contributi fino a 5mila euro per chi apre bar e ristoranti in centro

di Valentina Dirindin 6 Febbraio 2022

Fino a 5mila euro di contributi per chi apre bar e ristoranti in otto diverse zone del centro di Brescia, quelle dove la percentuale di vetrine sfitte è superiore al 25%. nelle otto zone del centro città dove la percentuale di vetrine sfitte è superiore al 25%.

In città infatti ci sono diverse zone che, probabilmente anche a causa della pandemia, si sono desertificate. Nella zona della Camera di Commercio di via Einaudi, ad esempio, la percentuale di vetrine sfitte super drammaticamente il cinquanta per cento (53,7%). In via Dante si arriva al 43%, nella zona università al 40,7%, in corso Mameli al 40,4%, in via Cattaneo-Trieste-Tosio al 38,3%, in corso Martiri della Libertà al 33%, negli assi a sud di via Palestro al 36,8% e al Carmine al 27,7%.

Cifre drammatiche per la città, che dunque ha deciso di fare qualcosa per tentare di incentivare l’apertura di nuove attività commerciali. Il Comune ha messo a disposizione 136mila euro a fondo perduto proprio per tentare di sanare questa situazione. Così, chi aprirà un negozio, un bar o un ristorante in queste zone fino a maggio 2022 (e anche retroattivamente, per chi ha aperto da aprile 2021) potrà ricevere fino a 5mila euro di aiuti. Le attività presenti nelle altre 8 zone meno in crisi potranno avere contributi fino a 2mila euro.