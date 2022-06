Brescia, è emergenza idrica: Tremosine è rimasto senza acqua

Il Comune di Tremosine, in provincia di Brescia, è rimasto senza acqua per la maggior parte della giornata di domenica.

di Luca Venturino 13 Giugno 2022

Non è che ci divertiamo a scrivere di quanto sia preoccupante la crudele stretta della siccità – semplicemente, si tratta di una realtà che viene da discussa da settimane poiché è spaventosamente concreta, e alcune parti della Penisola hanno già cominciato a pagarne il conto. È il caso del comune di Tremosine, uno de I borghi più belli d’Italia, situato in provincia di Brescia: qui, infatti, a metà mattinata di domenica 12 giugno è scattata l’emergenza idrica – in altre parole, niente acqua.

Una situazione resa tanto più grave dal fatto che proprio in questo fine settimana si sarebbe celebrata la festa per la riapertura della Strada della Forra, che di fatto aveva riempito le liste di prenotazione di ristoranti e hotel locali. Inutile dire che senza acqua è saltato tutto: i locali del paese sono stati costretti a chiudere i battenti e rinunciare all’incasso giornaliero, con un danno economico complessivo che di fatto si aggira sulle decine di migliaia di euro. L’emergenza è rientrata nel pomeriggio, ma il danno era già fatto. Insomma, ciò che è successo è relativamente semplice: le pompe dell’acquedotto si sono trovate a secco. No acqua, nada – solo polvere. Le riserve della fonte sono ai minimi storici, e le autorità cittadine si sono trovate costrette a dover indire l’emergenza idrica. Il timore è che, però, sia la prima di una serie.