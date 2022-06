Brescia, rapinatori sequestrano i dipendenti di un McDonald’s: volevano l’incasso del weekend

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

Due rapinatori hanno preso d’assalto il McDonald’s del Base Retail Park di Ghedi, a sud di Brescia, con l’intenzione di intascare l’intero incasso del fine settimana. Dopo aver atteso le prime luci dell’alba per l’apertura del punto vendita in questione, i delinquenti hanno rapidamente assalito e immobilizzato la responsabile del locale bloccandole mani e piedi con delle fascette da elettricista: una volta all’interno, hanno fatto lo stesso anche con i tre addetti alle pulizie.

Con il personale sequestrato e il piazzale deserto, i due hanno dunque intimato alla titolare di aprire la cassaforte minacciandola con una pistola: ciò che i ladruncoli non sapevano, tuttavia, è che il bottino desiderato (l’incasso del fine settimana appena terminato, per l’appunto) era già stato portato via dai responsabili dopo la chiusura di domenica sera, lasciando solamente il fondo cassa.

Pur di non andarsene a mani vuote, i malintenzionati hanno dunque intascato il possibile e si sono dati alla fuga per tentare di far perdere le proprie tracce. I dipendenti, una volta liberati, hanno contattato le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini del caso ascoltando le testimonianze dei presenti e visionando poi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e dei lettori di targa. Insieme agli agenti della Polizia locale sono intervenuti anche alcuni operatori del 118 per soccorrere i dipendenti, ma fortunatamente l’unico ferito sembra aver riportato una ferita a un orecchio.