Brescia: un bar denuncia una baby gang a Le Iene, e il locale viene bruciato

di Luca Venturino 17 Febbraio 2022

Difficile pensare che quanto sia successo al Mi Vida, bar in un comune della provincia di Brescia, sia una mera coincidenza. Il titolare, infatti, aveva deciso di rivolgersi a Le Iene per raccontare di come una baby gang locale l’avesse minacciato numerose volte, e proprio dopo che il servizio finisce in onda si trova il locale bruciato da un incendio.

“Questo è il risultato e l’ennesimo sopruso che dobbiamo affrontare” scrive Yuri Colosio – questo il nome del titolare – sulla pagina Facebook del bar, dove ha anche pubblicato un video che mostra i danni al locale. “A questo punto anche combattere per il diritto al lavoro diventa difficile”. Le immagini parlano chiaro: vetri spaccati, deformati dal calore, l’ingresso annerito dalle fiamme. Nel suo racconto a Le Iene, Colosio aveva raccontato di essere stato picchiato a colpi di bottiglie e di essere stato minacciato con un coltello alla gola dai membri della gang in questione. “Hanno 18-20 anni e ci sono un paio di minorenni” ha spiegato il titolare a Le Iene. “Girano sempre con il passamontagna, sempre a volto coperto”.

E a quanto pare nemmeno assumere dei buttafuori ha funzionato per tenerli a bada: “A settembre nel mio locale ha buttato una ragazza su un divanetto, il mio buttafuori ha visto la scena e lo ha allontanato” racconta Colosio. “Questo ragazzo ha estratto il telefono e l’ha usato per dargli un pugno. Gli hanno dato nove punti: aveva la faccia piena di sangue. Sono intervenuto, lui è scappato ed è tornato dopo 5 minuti con un coltello che mi ha puntato in faccia, dicendomi vieni qua che ti apro in due”.