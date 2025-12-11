Brewfist apre Conchetta a Milano: pub di birra artigianale con “Pugnette” e prezzi pop

A Milano ha appena aperto il nuovo Brewfist Pub – Conchetta all’angolo tra via Conchetta e via Ettore Troilo. Ecco com'è, cosa si mangia e quali sono i prezzi.

Dove un tempo sorgeva Portineria 14, già punto di riferimento del quartiere – a pochi metri da Nebbia Ristorante e Frizzi e Lazzi – ora c’è Conchetta, il nuovo pub milanese di Brewfist. Il birrificio, per chi fosse veramente avulso dalla birra artigianale, è uno dei riferimenti assoluti in Italia; nato del 2010 a Cologno, ha contribuito a definire il nostro concetto di West Coast IPA con la birra Spaceman.

L’obiettivo del locale, che è figlio di una collaborazione tra il Brewfist e Idea Lab, agenzia di consulenza e comunicazione strategica attiva nel mondo food & beverage, è farsi riferimento per il quartiere, accogliendo studenti e creativi durante il giorno, ma anche residenti e lavoratori del quartiere la sera.

Un melting pot culturale, intorno alla birra artigianale: la sfida di Conchetta parte dai tanti poli formativi della zona (la Naba, lo IED, la Domus Academy, il SAE Institute, per capirci) e dalla volontà di organizzare eventi e attività nel pub gastronomico e nel dehors, che si affaccerà su una piazza dallo spirito urbano e artistico, animata da interventi di street art.

Il menu di Conchetta

Tutto ruota intorno ai panini e alle loro farciture, frutto di collaborazioni con realtà territoriali. In menu le Alzaie (pinse, tributo alle alzaie dei navigli) e le Pugnette, che sono paninetti a 3 euro, un po’ le tapas, o se volete i cichetti, del posto, ma con il ripieno più intrigante sul fronte gastronomico. Poi le Conchette, a 9 euro, ovvero i panini signature del locale.

Si beve birra, naturalmente, e alla gamma Brewfist si è recentemente aggiunta la “Ca**o Guardi”, birra analcolica che abbiamo recentemente suggerito su queste pagine; uno dei migliori esempi di birra craft senza alcol attualmente in commercio.

L’inaugurazione di Conchetta è fissata al weekend dal giovedì 26 Febbraio alla domenica 1 Marzo 2026, dopo un periodo di soft opening e la pausa natalizia.

Citiamo testualmente dal comunicato stampa di apertura: “La volontà è quella di proporre le eccellenze di Brewfist senza appesantire i clienti con storytelling o descrizioni organolettiche forzatamente strutturate”. Insomma, birra artigianale senza quell’aurea di pesantezza capace di rendere respingente, molto spesso, la birra artigianale stessa. Sarà mica per questo che i paninetti, da Conchetta, si chiamano “pugnette”.