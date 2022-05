Brianza, trovati 70 kg di carne e pesce avariati in un ristorante

di Luca Venturino 20 Maggio 2022

Un controllo di routine in un noto ristorante di Seregno, comune in provincia di Monza e della Brianza, eseguito dai Carabinieri del Nas in collaborazione con il personale sanitario dell’Ats locale ha portato al ritrovamento di settanta chilogrammi di carne e presce avariati, in evidente stato di decadimento, che sarebbero senz’altro finiti nei piatti dei clienti; oltre a numerose altre irregolarità e carenze dal punto di vista igienico sanitario e strutturale.

Più precisamente, le ispezioni degli agenti delle forze dell’ordine e del personale sanitario ha portato al riscontro di “carenze nella formazione del personale in materia di cultura della sicurezza alimentare che varie carenze igienico sanitarie e strutturali quali, per esempio, accumuli di sporco pregresso, residui alimentari non rimossi dalla cucina nonché animali infestanti, scarafaggi”. A tal proposito i militari hanno fatto scattare una denuncia nei confronti del responsabile del piano di autocontrollo (che è anche il legale rappresentante della società in questione); mentre per l’attività è stata disposta la chiusura immediata “fino alla risoluzione di tutte le non conformità rilevate”.