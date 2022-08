Brianza, un’auto travolge i tavolini esterni di un bar: sette feriti

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

Una sbandata improvvisa, lo stridere delle gomme, i lamenti dei feriti: nella giornata di oggi martedì 9 agosto un’auto è uscita di strada finendo così addosso ai tavolini esterni di un bar in quel di Giussano, comune in Brianza, travolgendo alcuni dei clienti lì seduti. Ben sette persone hanno riportato ferite di diversa entità, di cui una piuttosto grave, ma fortunatamente nessuno dei coinvolti si trova in pericolo di vita. L’area interessata dall’incidente, Viale Rimembranze, è di fatto una semplice strada alberata nei pressi di scuole e diversi servizi: l’incidente, per quanto grave e spiacevole per le persone ferite, avrebbe potuto assumere sfumature ben più drammatiche.

Tutti e sette i feriti sono stati prontamente soccorsi dall’intervento del personale sanitario e poi portati in ospedale: come accennato, uno in particolare – un uomo di 55 anni – ha riportato una ferita particolarmente grave: la sua gamba è infatti rimasta fratturata e i medici hanno ritenuto necessario trasportarlo d’urgenza in elicottero all’ospedale di Niguarda, nella periferia settentrionale di Milano. I rimanenti se la sono cavata con varie ferite ed escoriazioni di entità variabile: in due sono stati portati in pronto soccorso dove sono stati valutati in un codice giallo, mentre gli altri quattro sono stati spostati a Desio o all’ospedale di Monza. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente insieme a quattro ambulanze, un’automedica e un elicottero, stanno tuttora tentando di ricostruire con precisione i dettagli della dinamica dell’incidente.