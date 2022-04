Britney Spears vuole la pizza di Gino Sorbillo (su Instagram)

di Marco Locatelli 21 Aprile 2022

Durante la gravidanza non sono poche le donne che attraversano momenti di voglie legate al cibo. È la pizza di Gino Sorbillo l’ultima voglia culinaria che ha colpito Britney Spears (l’icona pop è in dolce attesa).

La popstar lo ha fatto sapere al mondo intero pubblicando diversi post su Instagram con pizze fumanti in primo piano. Non sono pizze qualunque, ma quelle “targate” Sorbillo.

Per essere più chiari possibile, Britney ha accompagnato le foto con frasi piuttosto eloquenti circa il suo appetito: “More, please more” e “I’m actually starving (sto veramente morendo di fame)”.

Ovviamente da Sorbillo la risposta social è arrivata in men che non si dica: “Ti aspettiamo quai” ha scritto il titolare Gino Sorbillo.