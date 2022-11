Brooklyn Beckham e il suo gin tonic “sperimentale” confondono l’internet: “Ma ci sta prendendo in giro?”

di Luca Venturino 21 Novembre 2022

Ok, siamo certi che non spiacerebbe a nessuno essere il figlio di David Beckham. Insomma, non preoccuparsi mai più di pagare l’affitto o le bollette, il tasso di inflazione in crescita che diventa poco più di un fastidio temporaneo e la possibilità di seguire un qualsiasi percorso nella propria carriera. Tutta questa abbondanza di scelta, tuttavia, rischia anche di confondere le idee, e lasciarsi tramortiti e indecisi sul da fare annaspando da una scelta all’altra nel tentativo di affermare la propria identità. È questo, più o meno, il caso di Brooklyn Beckham, ex calciatore, ex fotografo e ora appassionato di cucina: da tempo il popolo internettiano si diverte a ridere delle disavventure del rampollo di casa Beckham, di recente apparso nella webserie Celebs Make Cocktails per preparare un gin tonic. Cos’è andato storto? Nulla, in realtà – solo, il povero Brooklyn ama darsi qualche aria di troppo.

Un gin tonic come non l’avete mai visto prima

Come abbiamo accennato, vien da pensare che a nessuno spiacerebbe trovarsi nei suoi panni: fama, soldi, contatti… Eppure, trovarsi con l’occhio elettronico dell’internet che scruta ogni vostra mossa non dev’essere piacevole, così come il vivere con il peso della fama dei genitori. Poi vero: sovente Brooklyn se le cerca un po’. Prendiamo per esempio il gin tonic in questione: “Adoro sperimentare” racconta alle telecamere durante la sua apparizione a Celebs Make Cocktails. “Adoro creare nuovi drink, modificare le ricette… Sapete, quando sono in cucina sono un po’ pazzo”.

Dopo un introduzione di questo tipo in molti si aspettavano di rimanere a bocca aperta. Il che, per carità, è poi successo – solo non nel modo in cui evidentemente sperava il buon Brooklyn. Eh sì, perché di fatto il suo gin tonic “molto sperimentale”… non è altro che un gin tonic normalissimo. Nulla di più, nulla di meno – un gin tonic.

“Non riesco ancora a capire se Brooklyn ci sta trollando” ha scritto un utente su Twitter “o se sono le persone che lo gestiscono a trollare lui”. Come abbiamo accennato, infatti, il rampollo di casa Beckham si è lasciato alle spalle una certa scia di sperimenti (culinari e non, a dire il vero) piuttosto discutibili: dalla volta in cui ha lasciato intendere di essersi comprato una macchina di un milione di euro “facendo lo chef” a quando ha lanciato un cooking show – Cookin’ With Brooklyn, per l’appunto – che ha fatto emergere il suo più grande problema: il non saper cucinare. Forza Brooklyn, noi siamo con te. Al prossimo giro, però, tieni almeno la bocca chiusa.