Bros’ di Lecce: nasce una dark kitchen di dolci per il delivery

Non si può dire che non mettano in cantiere diversi progetti, i Bros’ di Lecce, al secolo Floriano Pellegrino e Isabella Potì. La coppia super cool che ha riportato l’attenzione della Michelin sulla Puglia ha lanciato il progetto di una dark kitchen di dolci destinati alle consegne a domicilio. L’annuncio è stato dato sulle pagine social dei due giovani cuochi salentini. I

l progetto si chiamerà “Sista”, e sarà – come suggerisce il nome – la versione al femminile di Bros’, improntata sulla pasticceria, di cui da sempre è mente e braccio Isabella. Sarà una “Dark pastry kitchen”, dal mood rosa, con crostate e dolci d’autore.

“5 anni, 9 brand”, ha detto Isabella Potì ripercorrendo la storia imprenditoriale del duo di Bros’. “Dal primo giorno volevamo costruire qualcosa di diverso, di tremendamente moderno che potesse essere la rappresentazione di chi siamo, di come ci sentiamo e di quello che vorremmo essere. Da questo sviluppo, da questa crescita sono nati i nostri brand che oggi sono tutte le nostre personalità, i nostri desideri, le nostre visioni. Da Bros’ che rappresenta la nostra professionalità al Bros’ Rugby Club, che rappresenta la nostra forza, da Roots trattoria che rappresenta il nostro attaccamento al Salento a

Meta, che rappresenta il nostro sguardo sul mondo. Ma la cosa che mi rende più felice è vedere che questi brand sono cresciuti con me, con Floriano Pellegrino e con tutti i nostri ragazzi, la nostra gang che compatta ci segue. Ecco perché

Sista by Isabella Potì, il nostro ultimo progetto, per noi è un punto d’arrivo e una nuova partenza che possiamo condividere con chi ci segue nel mondo, con la follia e la determinazione che abbiamo dal primo giorno, con lo stile Bros’ che ci contraddistingue.”

[Fonte: Gambero Rosso]