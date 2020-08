Bruno Barbieri dice addio al ristorante Fourghetti, al suo posto Erik Lavacchielli

Un po’ a sorpresa, lo chef Bruno Barbieri lascia il ristorante Fourghetti di Bologna dopo quattro anni di guida (aperto proprio da lui), e passa il testimone al giovane Erik Lavacchielli, che firmerà i suoi menu a partire dal 26 di agosto.

“Quattro bellissimi anni si chiudono – confida lo chef -. In particolare, oggi si chiude un capitolo della mia storia e se ne apre un altro per un giovane e brillante chef”.

“Io ricomincerò tutto da capo, nuove storie, nuove avventure – ha raccontato sui social Barbieri –. Oggi succederà una cosa veramente speciale, che non si aspetta nessuno: comunicherò a uno dei componenti della brigata di cucina che sarà lui a firmare i menu, a prendere in mano le redini di questo meraviglioso bistrot, un momento splendido per un ragazzo che ha dato tanto”

Il giovane cuoco in questione è appunto Erik Lavacchielli, 28 anni di Pavullo (Modena), braccio destro del popolare giudice di Masterchef Italia, diplomatosi alla scuola alberghiera e di ristorazione di Serramazzoni, sin dall’apertura del Fourghetti a fianco di Barbieri.

“Sono contento – ha commentato Lavacchielli – ora ho il mio ristorante dove posso firmare i miei menu, ringrazio lo chef Barbieri per l’opportunità, per ciò che ha fatto per me negli anni, per quello che mi ha insegnato e trasmesso. Cercherò di mettere nei piatti il mio io, come dice lui, e di raccontare una storia della cucina italiana e della mia esperienza”.

FONTE: IL RESTO DEL CARLINO