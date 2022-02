Bruno Barbieri scioccato su TikTok dalla rivisitazione della pasta al pomodoro di Janelle & Kate

di Manuela 16 Febbraio 2022

Forse non tutti sanno che Bruno Barbieri è una vera e propria star su TikTok. Lo chef stellato, giudice fashion di MasterChef, ha raggiunto quota 1 milione di follower sul social. Fra i video più gettonati c’è anche quello dove, con uno sguardo scioccato, assiste alla rivisitazione della pasta al pomodoro di Janelle & KAte.

Puoi trovare Bruno Barbieri su TikTok come @bruno.barbieri. Qui lo chef si diletta a creare video divertenti e virali, proprio come questo:

Nel video Barbieri duetta con quella che, in tutta coscienza, non possiamo definire come una ricetta alternativa della pasta al pomodoro. Anche definirla rivisitazione ci sembra alquanto eccesivo.

Il video ha superato i 9,3 milioni di visualizzazioni e ha ricevuto tantissimi commenti. In pratica nel video assistiamo alla reaction in diretta di Barbieri a questa pseudo ricetta. Un inizialmente sorridente Barbieri lascia il posto a un Barbieri con occhi sgranati dallo choc, a un Barbieri che vomita e a un Barbieri con le mani nei capelli mentre assiste allo scempio.

Le due autrici della ricetta prendono una bottiglia di salsa di pomodoro e la collocano in una pirofila. Poi aprono la bottiglia e ci infilano dentro gli spaghetti crudi, facendo fuoriuscire nel piatto tutta la salsa.

In questa salsa caduta nella pirofila mettono abbondanti spicchi di cipolla, poi tirano fuori dalla bottiglia gli spaghetti e li posizionano nella pirofila. Successivamente tolgono dalla pirofila la bottiglia e versano la restante salsa direttamente sugli spaghetti crudi. Aggiungono poi sopra il condimento e abbondante acqua, annegando praticamente gli spaghetti.

La pirofila viene messa in forno. Una volta cotto questo mappazzone (il termine ha raggiunto nuove profondità di significati), versano sopra del formaggio e rimettono in forno. Il tutto viene poi nuovamente tirato fuori e un grumo di spaghetti viene messo nel piatto di portata. Capito perché era difficile definirla una ricetta?