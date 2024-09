Bruno Barbieri torna in tv con una nuova stagione di 4 Hotel: ecco dove andrà

Bruno Barbieri tornerà sul piccolo schermo a partire da domenica 8 settembre con la nuova stagione di 4 Hotel. Cambieranno gli interpreti o i protagonisti che dir si voglia, com’è ovvio che sia, ma il format rimarrà obbediente alla formula del “squadra che vince non si cambia”: lo chef sarà chiamato a giudicare le strutture ricettive più esclusive dello Stivale, mettendo alla prova la loro capacità di soddisfare ogni bisogno (leggere: capriccio) degli ospiti.

Dove vederlo, chiedete voi? Semplice: come di consueto si tratterà di una esclusiva per Sky (le nuove puntate andranno in onda alle 21,15), ma il programma sarà disponibile anche in streaming su Now TV. Ma bando alle ciance: dove andrà il nostro protagonista?

Il tema e le tappe della nuova stagione di 4 Hotel

Sottolineato il fatto che le coordinate del “gioco”, se così lo vogliamo chiamare, rimangono sempre le stesse, è tempo di dare un’occhiata alle cosiddette norme operative: la nuova stagione porterà lo chef in Sardegna, con tappe in quel di Cagliari e lungo la costa meridionale; a Genova, sulle coste del lago di Bolsena, nell’alto Lazio, la Riviera del Brenta, Napoli, le dorsali pettinate di Valdobbiadene e ancora le vette del Trentino.

Vale poi la pena notare che, in questa particolare occasione, il giudizio di Barbieri sarà anche e soprattutto calibrato secondo un perno tematico: quello della sostenibilità. Ah, parola impegnativa e poliedrica: nessuno vuole mettere in discussione la sua importanza, ma spesso e volentieri c’è il rischio che si riduca in una bella parola piena di vento. Ricordate, ad esempio, il menu sostenibile delle Olimpiadi con il foie gras?

Viene dunque da chiedersi come sarà “misurata”, per l’appunto, l’adesione degli alberghi ai canoni della sostenibilità. È presto detto: Barbieri sarà chiamato a pendere in esame le iniziative degli albergatori per ridurre l’impiatto ambientale, dal risparmio energetico fino alla priorità ai prodotti a km0. Non è tutto, però.

Accanto alla sostenibilità, infatti, la seconda protagonista tematica della nuova stagione sarà la tecnologia. Lo chef dovrà saggiare le app degli hotel, i sistemi di domotica e via dicendo, magari – chissà! – inventandosi, com’è già successo, capricci ed emergenze per metterle alla prova.