Bubble tea: Frankly, leader in Italia, apre un secondo punto vendita a Bergamo

di Luca Venturino 21 Aprile 2023

Bubble tea – una tendenza che, almeno per quanto riguarda l’Italia, ha raggiunto il suo exploit circa un paio di anni fa e che da allora ha saputo ritagliarsi una presenza fissa nelle principali città dello Stivale. Una crescita concreta, insomma, tant’è che Frankly, la prima catena italiana di bubble tea, ha di recente annunciato dei piani di espansione andando ad aprire un nuovo punto vendita sul territorio nazionale – l’undicesimo in tutto, a essere ben precisi. La città scelta è Bergamo, che di fatto già ospita un negozio Frankly all’interno del centro commerciale Oriocenter: il suo gemello, il secondo punto vendita per l’appunto, verrà inaugurato nella giornata di domani, sabato 22 aprile, nel pieno cuore della città, in via XX settembre numero 47.

Bubble tea: tutti i dettagli della seconda apertura di Frankly a Bergamo

Bando alle ciance, e tuffiamoci immediatamente nelle norme operative: tanto per iniziare, è bene notare che il nuovo punto vendita di Frankly in quel di Bergamo non è solo bubble tea; tant’è che il nuovo negozio andrà infatti a servire anche la colazione, il pranzo e l’aperitivo. Per di più, in occasione della giornata di inaugurazione – sabato 22 aprile, come accennato poche righe fa – e a partire dalle ore 14, i primi cento clienti riceveranno il Fruit Tea, un bubbble tea a base di tè verde in foglie, al gelsomino aromatizzato alla frutta e una shopper gratuita.

Ma non finisce qui: per l’intera durata della giornata, infatti, sarà attivo uno sconto del 50% sull’intero menu di Frankly. Una partenza con il botto, in altre parole, piena espressione della portata di un’azienda che, forte come accennato di ben undici punti vendita all’attivo, si conferma leader in Italia nel mercato del bubble tea. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: il fatturato si attesta sui 4,6 milioni di euro, con un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro e oltre un milione di tè con le bolle serviti a circa 250 mila clienti singoli all’anno (dati del 2022).

Gli obiettivi per il futuro sono quelli di innestare questa crescita chiudendo il 2023 con un fatturato complessivo di 7,5 milioni di euro – un traguardo raggiungibile anche grazie al canale e-commerce, utile per distribuire su tutto il territorio nazionale kit, prodotti, ingredienti e accessori per il Bubble Tea fai da te.

“Frankly nasce con la missione di unire culture diverse, in particolare quella asiatica, da cui proviene la ricetta del bubble tea originale, ma anche quella italiana e nordamericana” ha spiegato Franco Borgonovo, founder di Frankly. “Anche per questo siamo molto contenti e orgogliosi di inaugurare il nostro undicesimo punto vendita a Bergamo proprio l’anno in cui la città è capitale italiana della cultura insieme a Brescia”.