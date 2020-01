Buckingham Palace cerca uno chef francese per la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è alla ricerca di uno chef di cucina francese da portare nelle cucine di Buckingham Palace.

L’annuncio di lavoro alquanto allettante è stato pubblicato in rete direttamente sul sito della Famiglia Reale, segno dei tempi che cambiano con una comunicazione sempre più social e legata al web. “Insieme a un team di esperti, lavorerai direttamente con i tuoi colleghi per fornire cibo ai più alti standard – si legge sull’annuncio – Pianificherai e svilupperai i menu per una vasta gamma di eventi, oltre a contribuire a gestire le scorte. Accanto al capo chef guiderai e motiverai il team di cucina, svolgendo un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana delle nostre operazioni”. “In un ambiente in cui lo sviluppo e la formazione sono all’ordine del giorno, sarai supportato per crescere nel tuo ruolo, sviluppando sia le tue capacità manageriali che le tecniche di cucina”.

Un impegno “A tempo pieno, 5 giorni su 7, dal lunedì alla domenica”, quello richiesto da Sua Maestà la Regina d’Inghilterra, che però si svolgerà “in un ambiente di lavoro unico e stimolante” e sarà “ricompensato con un pacchetto completo di benefit, tra cui 33 giorni di ferie e un regime con il 15% dei contributi”.