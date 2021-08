Budweiser dedica un’edizione speciale al calciatore Arturo Vidal

di Marco Locatelli 17 Agosto 2021

Il calciatore cileno dell’Inter, Arturo Vidal, appare sulle lattine della popolare birra Budweiser.

Si tratta di un’edizione limitata della popolare bevanda, nata dalla partnership fra il giocatore della squadra milanese e il marchio americano. La birra con Vidal è già in vendita in Cile.

Prima di Vidal, sulle lattine di Budweiser sono comparsi altri campioni come Leo Messi e Sergio Ramos. “Volevamo esaltare una vita di decisioni, talento e tanto lavoro, che lo ha portato a questi livelli”, ha annunciato il capo marketing di Budweiser, Agustin Fuenzalida.

“Essere re non è un titolo, è una scelta”. Questo lo slogan per promuovere le birra in edizione limitata dedicata ad Arturo Vidal.