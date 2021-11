Budweiser lancia il suo primo energy drink

di Dissapore 1 Novembre 2021

Si chiama Budweiser Beats, è il primo energy drink in assoluto prodotto dal marchio di birra Budweiser, di proprietà del colosso AB InBev, ed è stato appena lanciato in India. Le bevande energetiche e le birre analcoliche sono un prodotto in grande crescita a livello globale; d’altra parte Budweiser ha fatto molta strada in India nell’ultimo decennio, essendo emersa come il principale marchio di birra premium nel paese, ha detto il presidente India e Sud-Est asiatico di AB InBev Kartikeya Sharma. L’India è stata uno dei primi cinque mercati in crescita per Budweiser. Ecco spiegato il motivo per cui un prodotto così innovativo è stato immesso per la prima volta proprio sul mercato indiano.

Beats è la prima tra le offerte differenziate analcoliche nel portafoglio di prodotti di AB InBev nel paese. L’azienda ha globalmente alcuni marchi nelle bevande energetiche e nelle categorie correlate in alcuni paesi: Mawé, una bevanda energetica vitaminica in Brasile, Ghost Energy, drink negli Stati Uniti e Fusion in Cina e Brasile. Budweiser spera di aumentare la sua presenza nel segmento delle bevande energetiche attualmente governato dalla Red Bull. Sharma afferma che il palato del consumatore indiano si sta evolvendo e che le bevande energetiche sono un’espansione logica per il marchio in un paese in cui i giovani sono pronti a provare nuove bevande.