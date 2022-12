Buitoni: escono due nuovi gusti di ravioli che non avreste mai voluto vedere

di Manuela Chimera 13 Dicembre 2022

Quando escono nuovi gusti di un qualsiasi prodotto alimentare, si è sempre in fermento. Più gusti e più varietà fanno sempre piacere. Tuttavia a volte ci si chiede a chi sia venuto in mente di fare certi abbinamenti. Mentre ancora ci chiediamo che fine abbia fatto lo yogurt limone e zenzero (ero forse l’unica a mangiarlo in tutta Italia?), ecco che Buitoni ci fa sapere che lancerà sul mercato due nuovi gusti di ravioli. Bene, direte voi. Ok, ma sarete ancora così contenti quando saprete che i due nuovi gusti sono, rullo di tamburi, Chicken Parmesan e Pepperoni & Cheese?

Buitoni, ma che gusti proponi?

Ovviamente si tratta di ravioli destinati soprattutto ai consumatori statunitensi. Difficilmente riesco a immaginare la casalinga di Voghera che, tutta entusiasta, va al supermercato e compra i ravioli alla parmigiana di pollo o al salamino piccante e formaggi.

Queste nuove aggiunte al portofolio di Buitoni, sono pronte da mangiare in sei minuti. Buitoni ha anche spiegato che i sapori sono stati ispirati ai classici condimenti per la pizza, quelli preferiti nei ristoranti italiani… Eh? Forse nei ristoranti simil-italian degli USA, non certo nei ristoranti qui in Italia. Passi per il salamino piccante sulla pizza, ci sta, ma la Parmigiana di pollo non è un condimento per la pizza che usualmente troviamo qui nelle nostre pizzerie.

Che per carità, magari sono anche buoni, ma di sicuro non tipici. I ravioli Pepperoni & Cheese sono quelli al gusto salamino piccante (non fatevi fuorviare dal nome: negli USA col termine Pepperoni non si indicano i peperoni, bensì un salume piccante) e formaggio. Qui si mescola il gusto del salamino piccante con la mozzarella cremosa e il parmigiano.

I ravioli Chicken Parmesan, invece, sono al gusto di pollo impanato condito, salsa di pomodoro piccante e formaggio grattugiato.

Graham Corneck, presidente e CEO di Buitoni Food, ha dichiarato che l’azienda è entusiasta di offrire ai consumatori una nuova interpretazione dei piatti di ispirazione italiana (?) che riflettono però i gusti e le preferenze dei consumatori degli Stati Uniti (ok, allora qui la cosa ha più senso).

Ciascuna confezione è ideata per il pasto di una famiglia di quattro persone. Questi nuovi ravioli saranno disponibili presso alcuni rivenditori selezionati negli Stati Uniti con un prezzo al dettaglio di 8,99 dollari. Dai, poteva andarci peggio: potevano fare i ravioli ananas e formaggio, no? Se mai in futuro salterà fuori anche questo gusto, rivendichiamo i diritti d’autore per primi.