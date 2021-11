Burger King annuncia il ritorno dell’improbabile Italian Chicken Sandwich

L'Italian Original Chicken Sandwich di Burger King riproposto in edizione limitata: è il panino ispirato al chicken parmesan, un classico della cucina italoamericana.

di Dissapore 11 Novembre 2021

Burger King dà il grande annuncio: torna dopo sette anni, attesissimo, il famoso Chicken Sandwich italiano. Il che? Sì esatto, si chiama proprio così: Italian Original Chicken Sandwich, ed è stato a quanto pare un grande successo nello scorso decennio. Tanto che ora ritorna, anche se in edizione limitata, una di quelle operazioni nostalgia costruite a posteriori forse, come quella del Soldino. Il nome deriva da un noto piatto della “cucina” italoamericana, o se preferite dell’Italia sounding: il chicken parmesan, o pollo alla parmigiana. Burger King non ha fatto altro che metterlo nel panino: una fetta di petto di pollo leggermente impanato condito con salsa alla marinara e mozzarella.

L’Italian Original Chicken Sandwich torna come parte della linea “2 per $ 6”, un’offerta presente a livello nazionale nei negozi della catena. L’Original Italian Chicken Sandwich può essere abbinato al panino Whopper, Impossible Whopper, Original Chicken Sandwich, Chicken Fries o Big Fish sandwich. E ora noi italiani abbiamo un altro motivo per scandalizzarci: anche se a tempo limitato.