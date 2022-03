Burger King apre il primo ristorante solo vegan in Inghilterra

Oltre a panini molto amati come il Whopper a base vegetale e Vegan Royale, i commensali avranno anche un assaggio esclusivo di oltre 15 nuovi panini vegan.

di Marco Locatelli 11 Marzo 2022

Per la prima volta nel corso della sua storia, Burger King servirà ai suoi clienti un menu completamente vegan. Ma l’offerta è limitata: sarà infatti possibile gustarsi i panini in versione vegan solo nel ristorante di Leicester Square, in Inghilterra, dal 14 marzo al 10 aprile.

Il ristorante ha subito anche un restyling ad hoc per l’occasione. Oltre a panini molto amati come il Whopper a base vegetale e Vegan Royale, i commensali avranno anche un assaggio esclusivo di oltre 15 nuovi panini (assolutamente senza carne e nessun altro alimento di origine animale).

L’hamburger “Cheeeze & Bakon” sarà il coronamento del nuovo menu innovativo del ristorante, con il Bakon Double Cheeeze XL a base vegetale e Vegan Cheeeze & Bakon Royale lanciati per la prima volta in assoluto, i quali prenderanno il posto dei loro equivalenti “carnosi” Bacon Double XL e Chicken Royale Bacon & Cheese.

Altre opzioni senza carne includono il Vegan Nugget Burger, un Double Cheeezeburger a base vegetale, Cheeeze e Bakon Whopper a base vegetale, oltre a deliziosi contorni come Vegan Chilli Cheeeze Bite.

Nel frattempo, Burger King – al contrario del competitor McDonald’s – ha decido di tenere aperti i ristoranti in Russia in modo da devolvere i ricavi ai rifugiati ucraini.