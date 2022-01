Burger King apre il suo 232esimo ristorante in Italia

Burger King ha aperto il suo 232esimo ristorante in Italia: è quello di Novara in Piemonte (dotato anche di drive thru).

di Manuela 10 Gennaio 2022

Il colosso dei fast food Burger King ha annunciato l’apertura del suo 232esimo ristorante in Italia. Si tratta del nuovo locale di Novara, in Piemonte: è stato inaugurato poco prima di Natale.

Burger King è presente in Italia sin dal 1999. Il nuovo ristorante di Novara offre diversi servizi, oltre a quello classico di ristorazione:

drive thru

servizio di consegna a domicilio

wi-fi gratuito

aree giochi per bambini interne ed esterne

Ma non finisce certo qui. Burger King ha fatto sapere che nei prossimi quattro anni ha in previsione di aprire altri 100 ristoranti in Italia. Alessandro Lazzaroni, il direttore generale di Burger King in Italia (che ha da poco rinunciato all’uso dei conservanti in tutto il suo menu), ha fatto sapere che a maggio i risultati sono stati in costante miglioramento rispetto al medesimo periodo del 2019, con una crescita nell’ultimo trimestre che ha segnato un +5%.

Non sono dati da sottovalutare, soprattutto perché sono ancora in vigore le restrizioni anti-Covid 19, cosa che ha, per forza di cose, ridotto gli introiti (soprattutto quelli derivanti dalla movida).

Lazzaroni ha sottolineato che, anche durante la pandemia, l’azienda non si è mai fermata, investendo ben 40 milioni. E per il 2022? Nuove aperture all’orizzonte sono previste nel 2022: si parla di 30 locali in Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. E nei prossimi quattro anni si stima un centinaio di inaugurazioni, cosa che creerà almeno 2mila posti di lavoro.